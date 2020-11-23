أحدث الأمير السعودي ​الوليد بن طلال​ ضجة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يرتدي شورت فقط وعاري الصدر لدى دخوله إلى استراحة في في إحدى الجزر بنيوم بعد انتهائه من ممارسة رياضة الجري.

ولم يلتفت المتابعون سوى لإطلالة الأمير ورأوا أن ظهوره عاري الصدر والشعر يُغطي جسده وإبطيه، يُعد قلة نظافة، ناهيك عن تصرفه غير اللائق برمي المحرمة بعد استخدامها، ، فكتب د.عبدالهادي البندر: “المقطع للأسف فيه قرف، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة منها نتف الإبط، دين الإسلام دين النظافة والجمال إن الله نظيف يحب النظافة”.



ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، لحظة دخول الوليد بن طلال الاستراحة مع مجموعة من الأشخاص، وأوعز لهم بالدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها صديقه الملقب بـ”الربع” وهو شخص مشهور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان يستيقظ فيما يبدو من نومه وقاموا بإفزاعه، فيما ظهر من خلفه الأمير الوليد بن طلال ليمازحه، وأمسك الوليد بن طلال بمحرمة ورقية مسح بها فمه وأنفه وألقاها على الأرض في تصرف أثار الجدل.

وكان الوليد بن طلال من ناحية أخرى قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر التسعة الماضية تمثلت بخسارة شركة “المملكة القابضة” المملوكة للوليد بن طلال،1.3 مليار ريال (364 مليون دولار).