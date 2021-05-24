أصدرت صحيفة ” إنديان إكسبريس ” تقريرا لها يوم أمس الأحد كشفت من خلاله عن ظهور مرض ” الفطر الأبيض ” في الهند وهو أكثر خطورة وأشد فتكا من نظيره ” الفطر الأسود ” .

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات بالهند إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي تم العثور أيضا على عدوى تسمى الفطر الأبيض وأبلغ عن بعض الحالات المصابة به في ولايتي باتنا وبيهار .

وأضافت أن مرض الفطر الأبيض يحدث بسبب العفن الفطري وهو يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن .. وعادة ما يرى الأطباء هذا النوع من الفطريات بين الرضع أو كبار السن .

ووفقا لموقع ” ماي كلينك ” فأن هذا المرض هو عبارة عن تراكم نوع من فطريات ” كانديدا ألبيكانز ” تتواجد تحديدا على اللسان حيث تظهر على شكل ببقع بيضاء داخل الفم .. كما يطلق عليه أيضا : ” داء المبيضات ” أو ” سلاق الفم ” أو ” القلاع الفموي ” .

وعلى الرغم من أن تواجدها قد يكون طبيعيا أحيانا داخل الفم إلا أن خطورتها تكمن عندما تتفشى لتصل إلى سقف الفم أو اللثة أو اللوزتين .. وفي حالات الإصابات الشديدة قد لا يستطيع الشخص بلع الطعام أو يشعر بوجود شيء في الحلق والتي قد تعني أن هذه الفطريات قد انتشرت ووصلت للمرئ .