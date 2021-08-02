تفاعل الداعية السعودي عائض القرني مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اجاب على عدد من اسئلتهم من خلال حسابه على تويتر.

ومن ضمن الاسئلة، وجه احد متابعي القرني سؤالا عن وسامته حيث كتب “شيخنا .. اعطاك الله وسامة ، ما تخاف من العين ؟” و “حبيبي محمد باخطيب .. أُحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأقرأ سورة الفاتحة، وأنفث على نفسي، وربّما أتلثّم أحيانا، والوسامة نعمة من الله سبحانه وتعالى أحمده عليها”.

حبيبي محمد باخطيب ..

أُحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأقرأ سورة الفاتحة، وأنفث على نفسي، وربّما أتلثّم أحيانا، والوسامة نعمة من الله سبحانه وتعالى أحمده عليها — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) August 2, 2021

وردا على سؤال “هل تتمنى أنك أدركت النبي ﷺ وكنتَ خادما له؟” أجاب القرني “كبيرة علي أن أكون خادمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل أكون خادم خادمه، فأخدم بلال بن رباح وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عن صحابته جميعا، وجمعنا الله بنبيه ﷺ في الفردوس الأعلى من الجنة.”.

كبيرة علي أن أكون خادمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل أكون خادم خادمه، فأخدم بلال بن رباح وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عن صحابته جميعا، وجمعنا الله بنبيه ﷺ في الفردوس الأعلى من الجنة. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) August 2, 2021

كما كشف احد المتابعين انه رأى الشيخ بالمنام وسأله عن معنى هذا الحلم فأجابه: “الله يبشرك بالخير، وسوف يعوّضك الله عِوَضًا طيبا -إن شاء الله-، فإنّه يُشتق في علم تعبير الرؤى من الأسماء، وأنا اسمي عائض، عوّضكم الله بي :)”.

الله يبشرك بالخير، وسوف يعوّضك الله عِوَضًا طيبا -إن شاء الله-،

فإنّه يُشتق في علم تعبير الرؤى من الأسماء، وأنا اسمي عائض، عوّضكم الله بي 🙂 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) August 2, 2021