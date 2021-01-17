تصدر اسم الداعية السعودي عائض القرني قائمة التريند في موقع “تويتر” بالمملكة، أمس السبت، بعد تداول مقطع فيديو لوليمة فاخرة أقامها في منزله لضيوفه.

وأظهر مقطع الفيديو “القرني” وهو يقف على باب المجلس في منزله، ويستقبل ضيوفه والذين كان من بينهم عدد من رجال الأعمال، وأقام لهم وليمة ضخمة.

وجذب المقطع انتباه المغردين وأثار الجدل بسبب الوليمة الضخمة التي كانت مكونة من نحو سبعة “مفطحات” بالإضافة إلى أصناف أخرى من الأطعمة فقد كتب احد المغردين “عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري .. منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !!”

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري ..



منتهى التواضع والبعد عن التبذير



دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021

فيما طالب مغردون الداعية السعودي بتبرير مشهد البذخ الذي ظهر في الفيديو حيث قال احد المغردين: “ياليت تعطينا مبرر للمناسبه الفاخره اللتى اقمتها وبعدها تنصحنا ويمكن نقبل”

ياليت تعطينا مبرر للمناسبه الفاخره اللتى اقمتها وبعدها تنصحنا ويمكن نقبل — Ahmed (@ahmedaldomini0) January 16, 2021