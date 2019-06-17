عابد فهد : ” السوريين كرامتهم كبيرة وما يحصل لهم في لبنان عيب “

في إتصال هاتفي للفنان السوري عابد فهد مع إذاعة ” شام إف إم ” التي تبث من سوريا في برنامج ” هذا المساء ” تحدث فيه عن السوريين الموجودين في لبنان .

في ظل الجدل الذي أثير منذ فترة حول أوضاع السوريين في لبنان والعمالة السورية في لبنان قائلا : ” السوريين كرامتهم كبيرة وما يحصل لهم في لبنان عيب كبير ولازم نعلي الصوت ولا نقبل الإهانة .. وهذا ليس تحريضا ” .

وأشار عابد فهد إلى إنه لا يعمم وإنما قال إنه يعتقد بأن ما يحدث حالات فردية .. وأن الشعب السوري كما استقبل الشعب اللبناني في زمن الحرب يجب أن يعامله بالمثل .. بعد أن تحدث عددا من النازحين السوريين عن إجراءات قاسية تفرضها عليهم الحكومة اللبنانية وإنهم يعاملوا بعنصرية

وجاءت هذه المحادثة بالتزامن مع الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي عن منع عابد فهد من الحديث في الإعلام السوري والتي لم يصدر عنها بيان بشكل رسمي .