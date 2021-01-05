علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على إعلان التوصل إلى اتفاق المصالحة الخليجية وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر في سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر.



وبدا بن مساعد كلامه بالقول: “سؤال يُطرح ببجاحة على من تصدّوا للدفاع عن بلدهم : والآن ما هو موقفكم بعد الصلح، ألم يكن الأجدى السكوت ولزوم الحياد؟.. هذا كمن يسأل جنديّاً في معركة تخوضها بلاده :لماذا لا تلقي سلاحك وتتوقف عن الدفاع عن بلدك وتكون محايدًا؟ كون هذه المعركة التي تخوضها الآن ستنتهي في يومٍ ما!”.

سؤال يُطرح ببجاحة على من تصدّوا للدفاع عن بلدهم :

والآن ما هو موقفكم بعد الصلح، ألم يكن الأجدى السكوت ولزوم الحياد؟..

هذا كمن يسأل جنديّاً في معركة تخوضها بلاده :لماذا لا تلقي سلاحك وتتوقف عن الدفاع عن بلدك وتكون محايدًا؟كون هذه المعركة التي تخوضها الآن ستنتهي في يومٍ ما! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 5, 2021



وأضاف في تغريدة ثانية: “وبالمناسبة هذا منطق ينطبق على طرفي الأزمة فلا يمكن أن يُسأل من يدافع عن (وطنه)لماذا تفعل ذلك؟ سيمّا إن كان هذا الدفاع بعيدًا عن الفحش في القول و الخوض في الأعراض. سأظل أدافع عن بلادي في أي نزاع ولو دام ساعةً من نهار وسأظل حربًا على من حاربها وسلمًا لمن سالمها أيًّا كان وفي كل آن”.

تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة ..

نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة ..

ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق..

ختامًا: أنا فخور جدًا ومتشرف بكل موقف اتخذته في الدفاع عن بلادي — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 5, 2021



واختتم تغريداته قائلا: “تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة .. نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة .. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق.. ختامًا: أنا فخور جدًا ومتشرف بكل موقف اتخذته في الدفاع عن بلادي”.