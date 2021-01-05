علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على إعلان التوصل إلى اتفاق المصالحة الخليجية وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر في سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على تويتر.
وبدا بن مساعد كلامه بالقول: “سؤال يُطرح ببجاحة على من تصدّوا للدفاع عن بلدهم : والآن ما هو موقفكم بعد الصلح، ألم يكن الأجدى السكوت ولزوم الحياد؟.. هذا كمن يسأل جنديّاً في معركة تخوضها بلاده :لماذا لا تلقي سلاحك وتتوقف عن الدفاع عن بلدك وتكون محايدًا؟ كون هذه المعركة التي تخوضها الآن ستنتهي في يومٍ ما!”.
وأضاف في تغريدة ثانية: “وبالمناسبة هذا منطق ينطبق على طرفي الأزمة فلا يمكن أن يُسأل من يدافع عن (وطنه)لماذا تفعل ذلك؟ سيمّا إن كان هذا الدفاع بعيدًا عن الفحش في القول و الخوض في الأعراض. سأظل أدافع عن بلادي في أي نزاع ولو دام ساعةً من نهار وسأظل حربًا على من حاربها وسلمًا لمن سالمها أيًّا كان وفي كل آن”.
واختتم تغريداته قائلا: “تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة .. نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة .. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق.. ختامًا: أنا فخور جدًا ومتشرف بكل موقف اتخذته في الدفاع عن بلادي”.
يا سلام على مسح الجوخ ههههههههههههه وبالعراقي نسميه لواكة وبمصر يسمونه فهلوة ههههههههههههههه
يقال وقع زلزال في مصر فقال الشاعر لأميرها
ما زلزلت مصر من كيد اريد بها
ولكن رقصت من عدلكم طربا ههههههههههههههههه
ومن هذه الأشكال حمل جمال .
يوجد اشخاص ستدفن رؤوسها بالتراب خجلا عما قالو واساؤو
ماذا تقول أنت؟