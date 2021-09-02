قال المفكر والأكاديمي الكويتي، عبد الله النفيسي، إنه يفكر باعتزال العمل العام بعد نصف قرن من العمل في مجال التوعية العامة، وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

وجاء في التغريدة: “أفكّر جدّياً هذه الأيام باعتزال (العمل العام) وقد كان المقصود منه (التوعية العامَّة)، يكفي ما مضى من نصف قرن. آخر تغريدة كانت بتاريخ 26/7 من هذا العام. نسأل الله العفو”.

أفكّر جدّياً هذه الأيام باعتزال ( العمل العام) وقد كان المقصود منه ( التوعية العامَّة). يكفي ما مضى من نصف قرن . آخر تغريدة كانت بتاريخ 26/7 من هذا العام . نسأل الله العفو . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 1, 2021

في وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، النفيسي، في مقطع مصور نشره في صفحته على تويتر، يتهمه فيه بالانتماء إلى جماعة الإخوان، والتحريض على تنفيذ تفجيرات في أمريكا.

وبعد تغريدة النفيسي علق قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان عبر حسابه على تويتر قائلا “اصيب الدكتور عبدالله النفيسي بصدمة نفسية وقرر الاعتزال عندما اتضح له ان كل تحليلاته طوال هذه السنين انما كانت تحليلات لا أساس لها من الصحة…ولهذا تراه محبطا الآن…اصبر قليلا وسترى ما هو أكثر من ذلك.”.

اصيب الدكتور عبدالله النفيسي بصدمة نفسية وقرر الاعتزال عندما اتضح له ان كل تحليلاته طوال هذه السنين انما كانت تحليلات لا أساس لها من الصحة…ولهذا تراه محبطا الآن…اصبر قليلا وسترى ما هو أكثر من ذلك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 2, 2021