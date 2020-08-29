ظهر الاعلامي اللبناني عدنان غملوش، والمراسل السابق في قناة العربية، في مقطع فيديو معربا فيه عن تضامنه مع مواطنه جاد غصن الذي أثار خبر التحاقه بقناة “بلومبيرغ الشرق” غضبا واسعا منذ ايام.

وقال عدنان غملوش ان ما حصل مع جاد غصن سبق أن حصل مع عام 2014 عندما تم اتهامه بأنه عميل لحزب الله وايران وتابع “يا ريتني كنت عميل لحزب الله وايران لأني بكون عم اخدم الشرف المتبقي في هذه الامة”.

ولم يكتف غملوش بهذا الكلام بل شن هجوما على الشعب السعودي بشكل عام قائلا انهم يظنون انهم يستطيعون بمال البترول ان يديروا الكون.

يذكر ان غملوش كان قد تحدث سابقا عن وجود منتمين لحزب الله في صفوف العاملين في مكتب العربية في بيروت بهدف تسهيل عمل القناة في بعض المناطق المحسوبة على المقاومة قائلا ان هذا كان يخدم القناة، حسب تعبيره.