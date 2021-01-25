تعرضت ناشطة عراقية تدعى أميرة الجابر، أمس الأحد، للضرب المبرح على يد مسلحين مجهولين، بعد خروجها من مقابلة تلفزيونية في العاصمة بغداد، تحدثت فيها عن تأثير الميليشيات في العراق على الوضع الأمني.
وتم نقل الجابر إلى مستشفى شيخ زايد في منطقة الكرادة لإسعافها بعد تلقيها ضربات في مناطق خطيرة.
وفتحت قوات فتحت تحقيقا في الحادث، وتجري حاليًا متابعة المركبة التي كانت تنقل المسلحين.
وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا للناشطة العراقية تظهر تعرضها لاصابات بالغة في وجهها حيث ندد الكثيرون بالعنف ضد الناشطين.
كما ندد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، بالاعتداء على الناشطة أميرة الجابر وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر “من المروع سماع تقارير عن هجوم عنيف ضد الاعلامية اميرة الجابر في بغداد. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة – و لا احد فوق القانون. ان حماية حرية الاعلام اساسية لاستقرار العراق و اساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة و نزيهة.”.