تعرضت ناشطة عراقية تدعى أميرة الجابر، أمس الأحد، للضرب المبرح على يد مسلحين مجهولين، بعد خروجها من مقابلة تلفزيونية في العاصمة بغداد، تحدثت فيها عن تأثير الميليشيات في العراق على الوضع الأمني.

وتم نقل الجابر إلى مستشفى شيخ زايد في منطقة الكرادة لإسعافها بعد تلقيها ضربات في مناطق خطيرة.

الناشطة في الحراك الشعبي اميرة الجابر تتعرض لأعتداء همجي في الكرادة على يد عناصر الحشد الثوري بعد خروجها من مكتب قناة الBBC .@unwomenarabic@AmnestyIraq @hrw pic.twitter.com/EY5ptYKScQ — AHMED | أحمد (@ahm_ks90) January 24, 2021

وفتحت قوات فتحت تحقيقا في الحادث، وتجري حاليًا متابعة المركبة التي كانت تنقل المسلحين.

في ثالث ايام فاجعة الطيران،يتم الاعتداء على الناشطة و الاعلامية أميرة الجابر في حراك نازل أخذ حقي بالضرب بعد خروجها من احد اللقاءات الفضائية في منطقة الكرادة ..

أرهاب تكميم الافواه وقمع الحريات يتخادم مع ارهاب داعش pic.twitter.com/CWzZAEJMX6 — MUNQITH DAGHER الدين شأني والوطن شأننا (@MUNQITHDAGHER) January 24, 2021

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا للناشطة العراقية تظهر تعرضها لاصابات بالغة في وجهها حيث ندد الكثيرون بالعنف ضد الناشطين.

كما ندد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، بالاعتداء على الناشطة أميرة الجابر وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر “من المروع سماع تقارير عن هجوم عنيف ضد الاعلامية اميرة الجابر في بغداد. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة – و لا احد فوق القانون. ان حماية حرية الاعلام اساسية لاستقرار العراق و اساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة و نزيهة.”.

من المروع سماع تقارير عن هجوم عنيف ضد الاعلامية اميرة الجابر في بغداد. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة – و لا احد فوق القانون. ان حماية حرية الاعلام اساسية لاستقرار العراق و اساسية في خلق الظروف لانتخابات حرة و نزيهة. — Stephen Hickey (@sblhickey) January 24, 2021