تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق نشوب مشاجرة عنيفة بين راكبين على متن طائرة هولندية متجهة من أمستردام إلى إيبيزا في أسبانيا يوم الجمعة الماضي .

وذلك بسبب رفضهما ارتداء الكمامة ضمن الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى دخولهما في نقاش مع بعض الركاب تطور إلى عراك شارك فيه الركاب و طاقم الطائرة .

وظهر في مقطع الفيديو الركاب وهم يحاولون تهدئة المتشاجرين بسبب وجود أطفال ونساء على متن الطائرة .

واستطاع طاقم الطائرة السيطرة على المتعاركين المخمورين بمساعدة الركاب بعد 5 أو 6 دقائق بحسب شهود عيان .

وضبطت الشرطة الأسبانية الراكبين فور وصولهما حيث قام بعض الركاب بتقييدهما لتتمكن الشرطة من الإطاحة بهما .