عروس تشعر بالقلق يوم زفافها بسبب فستان حماتها.. ما القصة؟

تخشى الكثيرات أن تقوم إحدى المدعوات إلى حفل زفافهم بارتداء اللون الأبيض أو العاجي، إلا أن عروساً شعرت بالقلق إذ قامت حماتها بشراء “ثوب زفاف” لارتدائه يوم عرسها.

وقد عبّرت العروس المصدومة عن غضبها الشديد من خلال تعليق كتبته على موقع Reddit، إذ قالت: “لقد سألتني حماتي مسبقاً عن نوع اللباس الذي أعتقد أنه الأفضل لترتديه يوم الزفاف. لذا طلبت منها أن ترتدي فستاناً إما أزرق اللون أو أخضر اللون أو حتى رمادي اللون”.

ولفتت العروس الى أن حماتها بدلاً من ذلك اشترت فستاناً ذهبياً لامعاً بكامله، موضحة أن فستانها هي كعروس بسيط جداً بالمقارنة مع فستان حماتها وأن فستانها يحتوي على القليل من الدانتيل والساتان.

وتساءلت العروس في المنشور عما إذا كانت قد بالغت في ردة فعلها، مشيرة الى أنها لا تريد خلق جوّ درامي بهذا الخصوص.

واللافت أن العروس أشارت في المنشور الى أنها طلبت مساعدة حبيبها، إلا أن الأخير قال لها إنه يعتبر الفساتين كافة متشابهة، كما قال لها إنها ستكون أجمل عروس ولن يستطيع أحد أن يتفوّق على جمالها.

وفي سياق متصل، فقد لفتت العروس أيضاً الى أن حماتها اشترت فستاناً آخر لترتديه على الكنيسة يوم الزفاف، معبرة عن صدمتها الكبيرة حيال هذا التصرّف.

إشارة الى أن هذا المنشور لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل مستخدمي Reddit الذين انهالوا بالتعليقات عليه.