أقدمت فتاة عشرينية من محافظة الزرقاء في الأردن وتعمل صيدلانية على الانتحار قبل ساعات من حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته يوم أمس الثلاثاء .

حيث قامت العروس بشنق نفسها بواسطة حبل غسيل بلاستيكي .

وتم تشريح الجثة داخل مستشفى الأمير فيصل وتبين وجود كدمات على جثة الفتاة تدل على حدوث عنف .. إلا أن سبب الوفاة تم تعليله بإنه نتيجة الاختناق برباط ضاغط .

ونقلت قناة ” رؤيا ” الأردنية عن مصادر مقربة من التحقيق أن الفتاة مخطوبة وكان من المقرر إقامة حفل زفافها إلا أن خلافات عائلية مع عائلة خطيبها وعائلتها قد تكون دفعت بها إلى الانتحار بشنق نفسها .

وباشر المدعي العام لمحافظة الزرقاء التحقيق في القضية .