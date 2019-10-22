عروس كويتية تتجول بثوب الزفاف وطرحة بأحد المتاجر الشهيرة‎

وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تواجد إحدى الفتيات داخل أحد المتاجر الشهيرة في البلاد أثناء ظهورها بشكل غريب لارتدائها ثوب زفاف وقيامها بشراء بعض الحاجات من المتجر.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عقب تصويرها من قبل أحد المتواجدين في المتجر حيث ظهرت الفتاة مرتدية ثوب زفاف أبيض وطرحة بيضاء على رأسها، وقامت بشراء بعض الحاجات من المتجر دون أن يرافقها أي شخص.

وتداول النشطاء المقطع المصوَر ”للعروس“ وسط تعليقات وتوقعات متباينة بين النشطاء ”منهم من توقع أنها عروس حقيقية ومنهم من توقع أن ارتداءها لثوب الزفاف لغرض إعلاني يتعلق بالمتجر الذي كانت فيه.

وتصدر وسم #عروس_السالميه موقع ”تويتر“ في البلد الخليجي الذي بادر مرتادوه بالتعليق على الظهور الغريب لهذه الفتاة بين ساخرٍ منها وبين من رجح أنها موديل أو فتاة إعلانات، في حين انتقد آخرون تصويرها دون علمها.

وتأتي حادثة عروس السالمية عقب يومين من حادثة ”الجوكر الكويتي“ التي أثارت جدلاً في البلاد واستوجبت التدخل الرسمي للكشف عن حقيقته والأسباب التي دفعته لتقمص هذه الشخصية.