عروس مصرية تثير عاصفة على مواقع التواصل بقائمة منقولاتها

شهدت مصر واقعة غريبة أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث تداول المغردون قائمة منقولات عروس مصرية كتبها والد العروس وبها تفاصيل مختلفة عن أي قائمة منقولات.

ووفقا للقائمة المتداولة والتي حدثت في مدينة اسنا بمحافظة الأقصر جنوب البلاد الخميس الماضي، فقد كتب والد العروس ويدعى محمد أحمد حسن وشهرته حمادة قرار القائمة الخاصة بمنقولات ابنته كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.. وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. صدق الله العظيم، لقد وافقت أن تكون ابنتي زوجة لكم، فهي ابنتي وقرة عيني وأغلى عندي من أي قائمة تكتب بأي مبلغ، أثمن ابنتي بأخلاقها وتربيتها، وأرجو منكم أن ترعوا الله فيها كما لو كانت ابنة لكم، ورفقاً بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفقاً بالقوارير.

ويضيف والد العروس: قائمتي ليست ورقة تكتب، بل هي عقد يسن، والعقد شريعة المتعاقدين، وعقدي معكم أن أسلمكم ابنتي الملاك الطاهر هبة محمد أحمد حسن، وعقدكم معي أن تعاملوها بالمودة والرحمة، ولكم جزيل شكري وامتناني.

وتسلمت أسرة الزوج وهو المهندس محمد سليمان حامد الورقة، وتم تداولها على مواقع التواصل، لتثير إعجاب ودهشة وذهول الجميع، الذين باركوا للعروسين، وتمنوا لهما التوفيق في حياتهما الزوجية.

وقدم المغردون الشكر لوالد العروس، مطالبين الآباء أن يحذوا حذوه، وألا يغالوا في طلباتهم بقائمة الزواج للتيسير على الشباب، كما طالبوا العريس وأسرته برعاية ابنة هذا الرجل وإسعادها، مؤكدين أن السعادة لا تتحقق بالمال والذهب والمنقولات بل بالحب والمودة والمعاملة الحسنة.