عصام الحضري يطلب الدعاء لإبنته ” شدوى ” بعد إجرائها لعملية جراحية

كشف ” عصام الحضري ” حارس مرمى منتخب مصر السابق عن خضوع إبنته ” شدوى ” لعملية جراحية ولكنه لم يكشف السبب من ورائها .
حيث نشر عصام الحضري صورة لإبنته عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل المستشفى بعد إجرائها للعملية وهي نائمة تحت تأثير التخدير .
وكتب عصام الحضري في تعليقه على الصورة قائلا : ” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى .. شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البنج .. أسألكم الدعاء بالشفاء ” .
وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة بالتعليقات للاطمئنان عليها والتمنيات لها بالشفاء العاجل ودوام الصحة .
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اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا شدوى ، شدوى بنتي بعد اجراء عملية جراحية و مازالت في البينج ، اسألكم الدعاء بالشفاء 🙏