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عصام الحضري يطلب الدعاء لإبنته ” شدوى ” بعد إجرائها لعملية جراحية

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كشف ” عصام الحضري ” حارس مرمى منتخب مصر السابق عن خضوع إبنته ” شدوى ” لعملية جراحية ولكنه لم يكشف السبب من ورائها .

حيث نشر عصام الحضري صورة لإبنته عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل المستشفى بعد إجرائها للعملية وهي نائمة تحت تأثير التخدير .

وكتب عصام الحضري في تعليقه على الصورة قائلا : ” أسأل الله العظيم رب العرش ‏العظيم أن يشفيكي يا شدوى .. شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البنج .. أسألكم الدعاء ‏بالشفاء ” .

وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة بالتعليقات للاطمئنان عليها والتمنيات لها بالشفاء العاجل ودوام الصحة .

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اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي يا شدوى ، شدوى بنتي بعد اجراء عملية جراحية و مازالت في البينج ، اسألكم الدعاء بالشفاء 🙏

A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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