تفاعلت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة، مع خبر جريمة الزرقاء التي وقعت امس الثلاثاء وهزت الرأي العام الاردني.

وقالت علا الفارس ان المعلومات المتداولة تشير الى مرتكب الجريمة ممن شملهم عفو سابق متسائلة كيف يتم اطلاق اصحاب الجنايات و الفكر الإجرامي ويُسجن العاقل والمثقف على إبداء وجهة نظر مختلفه، حسب تعبيرها.

إن صحت الرواية أن مرتكبي #جريمة_الزرقاء اصحاب سوابق ومن شملهم العفو العام يوما،

أوجه سؤال بريء ..كيف يُسجن العاقل والمثقف على إبداء وجهة نظر مختلفه بتهم دخيلة علينا؟ ويطلق سراح اصحاب الجنايات و الفكر الإجرامي والقيود والسوابق خريجي السجون؟#فهمونا — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 13, 2020

وطالبت علا الفارس في تغريدة اخرى بالاعدام لمنفذي هذه الجريمة قائلة: “الله يعين أمه … الله يكون معه يا الله الفيديو مش طبيعي …. مش عارفه كيف بدي أغمض عيوني الليلة بعد الي شفته .. قلبي عم يغلي وجع وقرف وقهر على الولد واهله .. الإعدام لمرتكبي #جريمة_الزرقاء الإعداااااااااااااام”

الله يعين أمه … الله يكون معه يا الله الفيديو مش طبيعي ….

مش عارفه كيف بدي أغمض عيوني الليلة بعد الي شفته ..

قلبي عم يغلي وجع وقرف وقهر على الولد واهله .. الإعدام لمرتكبي #جريمة_الزرقاء الإعداااااااااااااام — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 13, 2020

وكانت قد هزت المجتمع الاردني جريمة مروعة راح ضحيتها حدث في السادسة عشرة من العمر والذي تعرض للخطف وفقء عينيه وقطع يديه الاثنتين.

هزت الرأي العام الاردني.. تفاصيل جريمة الزرقاء كما رواها الضحية! هزت جريمة الزرقاء، التي كان ضحيتها حدث في السادسة عشرة من العمر، الرأي العام في الأردن، وسط مطالبات بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجناة الذين أقدموا على فقء عيني الحدث وقطع يديه الاثنتين. وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، إن الفتى أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مساء الثلاثاء، وإن حالته العامة سيئة.