ردت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، على حساب اخباري سعودي على موقع تويتر سأل متابعيه عن صور لها قبل ما وصفها بـ “الفلوس السعودية” في إشارة الى عملها في قناة “أمي بي سي”.

في البداية، أبدت علا الفارس استغرابها من طرح هذا الحساب هكذا سؤال بالقول: “حساب اخبار سعودي موثق يتابعه ٤ مليون يترك كل شؤون البلاد و يوجه سؤال وجيه للمواطن السعودي”.

حساب اخبار سعودي موثق يتابعه ٤ مليون يترك كل شؤون البلاد و يوجه سؤال وجيه للمواطن السعودي … https://t.co/9dX0QooQaa — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 12, 2020

ثم عادت علا الفرس ونشرت صورة لها من طفولتها وعلقت كاتبة: “تفضل في حضن المربية الخاصة عام ١٩٨٦ وقتها حضرتك كانت هوايتك تجمع ريش الدجاج اتوقع،الحمدلله ما اخذت غير راتبي مقابل جهدي ولا منة لأحد علي وقد غاب عنك اني عملت لمدة عامين دون ان اتقاضى دولار واحدا حبا بالمهنة وتقديرا للفرصه ، مودتي واحترامي للشعب السعودي الاصيل لا انت”.

تفضل في حضن المربية الخاصة عام ١٩٨٦ وقتها حضرتك كانت هوايتك تجمع ريش الدجاج اتوقع،الحمدلله ما اخذت غير راتبي مقابل جهدي ولا منة لأحد علي وقد غاب عنك اني عملت لمدة عامين دون ان اتقاضى دولار واحدا حبا بالمهنة وتقديرا للفرصه ، مودتي واحترامي للشعب السعودي الاصيل لا انت pic.twitter.com/JGKXYuLWBp — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 12, 2020

غير ان نفس الحساب، عاد ورد على علا الفارس بنشر مقطع لمكالمة مسربة بين امير قطر السابق والزعيم الليبي الرحل معمر القذافي وصف فيها الاول “الاردن بأنها بلا كرامة” وعلق قائلا”لن تستطيعي معي صبرا.. ضبّي حالك و اعملي نفسك ميتة و انسحبي ،، قولي نعسانة.. لو كنتي تحبي الأردن لما رضيتي تعملي تحت أرجل من يشتم الأردن الهاشمي العظيم و يقول عنه بلا كرامة”.

لن تستطيعي معي صبرا

ضبّي حالك و اعملي نفسك ميتة و انسحبي ،، قولي نعسانة



لو كنتي تحبي الأردن لما رضيتي تعملي تحت أرجل من يشتم الأردن الهاشمي العظيم و يقول عنه بلا كرامة



pic.twitter.com/qk9ADsRoQF@OlaAlfares — موجز الأخبار (@KSA24) November 12, 2020

يأتي ذلك بعد تعليق علا الفارس على خبر “السعودية تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات بينهن لجين الهذلول قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة” بالقول “بركاتك يا بايدن” ما أثار غضب الناشطين السعوديين ضدها.