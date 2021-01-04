أعربت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة الاخبارية، عن استغرابها من تصدر اسمها في ترند موقع تويتر في السعودية عقب الاتفاق السعودي القطري الذي أعلنت عنه الكويت مساء امس الاثنين.

وكتبت علا الفارس في تغريدة: “من الغريب أن يتصدر وسم #علا_الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية، هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه”.

من الغريب أن يتصدر وسم #علا_الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية، هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه pic.twitter.com/3mdfpGTPN2 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

وكانت علا الفارس قد هنأت قبل ذلك الشعوب الخليجية بهذا الاتفاق حيث كتبت: “مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد”.

مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 4, 2021

يذكر انا اسم علا الفارس مثير للجدل خاصة بعد انتقالها الى قناة الجزيرة القطرية والتغريدات والمواقف التي تطلقها بين الحين والاخر.