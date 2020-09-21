شاركت الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة، بحملة للافراج عن المهندس بادي الرفايعة القيادي في جماعة الاخوان في الاردن.

وكتبت علا الفارس تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “سؤال : هل يعُامل المُسيئون للأردن ورموزه وصلب تكوينه بالمثل في الدول “الشقيقة” ؟ حسابات لم تكتفي بضغط زر “الإعجاب” بل بثت سمومها وقذارتها علانية ومست البلاد ومن فيها بشكل صريح وواضح،لم نسمع عن اي تحرك تجاههم في بلدانهم؟” مع هاشتاغ الحرية لبادي الرفايعة.

سؤال : هل يعُامل المُسيئون للأردن ورموزه وصلب تكوينه بالمثل في الدول "الشقيقة" ؟

حسابات لم تكتفي بضغط زر "الإعجاب" بل بثت سمومها وقذارتها علانية ومست البلاد ومن فيها بشكل صريح وواضح،لم نسمع عن اي تحرك تجاههم في بلدانهم؟ #الحرية_لبادي_الرفايعة — عُلا الفارس (@OlaAlfares) September 21, 2020

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أوقفت أمس الأحد عضو نقابة المهندسين، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بادي الرفايعة، بتهمتي إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة شقيقة.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التوقيف يأتي بعدما شارك الرفايعة منشورا عبر صفحته على “فيسبوك” انتقد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.