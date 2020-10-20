نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر علقت من خلالها على الجريمة الي ارتكبتها سيدة بالعراق بإلقاء طفليها من أعلى جسر على نهر دجلة انتقاما من والدهم .
فأشارت علا الفارس إنه لا يوجد أي مبرر لما قامت بهذه السيدة تجاه طفليها واصفة هذا الأمر ب ” المقزز ” .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لا شيء يبرر الجريمة .. قال شو : انتقاما من طليقها .. شيء مقزز فعلا .. كم سيدة على هذه الأرض تحلم بالأمومة وحال القدر والمرض دون تحقيق ما تتمنى ” .
وتابعت علا الفارس : ” لا أفهم لماذا ينجبن وهن لا يدركن قيمة هذه النعمة .. ما هان عليكي إنك عالمهم وأمانهم يا شيخة .. شيء لا يستوعبه العقل .. جريمة نهر دجلة ” .
للأمانة مافعلته تلك الشيطانة جريمة مؤلمة شنيعة بشعة مهولة بكل ماتحمله كل كلمة من معنى جريمة تشيب لها رؤوس الولدان
رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه
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