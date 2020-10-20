>

نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر علقت من خلالها على الجريمة الي ارتكبتها سيدة بالعراق بإلقاء طفليها من أعلى جسر على نهر دجلة انتقاما من والدهم .

فأشارت علا الفارس إنه لا يوجد أي مبرر لما قامت بهذه السيدة تجاه طفليها واصفة هذا الأمر ب ” المقزز ” .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لا شيء يبرر الجريمة .. قال شو : انتقاما من طليقها .. شيء مقزز فعلا .. كم سيدة على هذه الأرض تحلم بالأمومة وحال القدر والمرض دون تحقيق ما تتمنى ” .

وتابعت علا الفارس : ” لا أفهم لماذا ينجبن وهن لا يدركن قيمة هذه النعمة .. ما هان عليكي إنك عالمهم وأمانهم يا شيخة .. شيء لا يستوعبه العقل .. جريمة نهر دجلة ” .



شارك برأيك

تعليق واحد

  1. للأمانة مافعلته تلك الشيطانة جريمة مؤلمة شنيعة بشعة مهولة بكل ماتحمله كل كلمة من معنى جريمة تشيب لها رؤوس الولدان
    رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه

    رد
ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *