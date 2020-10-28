تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور توثق قيام أهالي قرية مصرية بمحافظة القليوبية بتعذيب شاب يبلغ من العمر 39 عاما بعد اعتدائه على طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام وهتك عرضها .

حيث قام الأهالي بخلع ملابسه وقيدوه في عمود وانهالوا عليه بالضرب المبرح وكادوا يفتكون به لولا أن جاءت الشرطة وألقت القبض عليه وسط حالة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليه وتأديبه ليكون عبرة لغيره .

وكشفت التحقيقات أن الطفلة تعيش مع والدتها وشقيقتها وأن المتهم يعيش معهن في المنزل نفسه .. وقام باستدراج الطفلة إلى الطابق الخامس واعتدى عليها حتى صرخت وتجمع الأهالي وانهالوا عليه بالضرب المبرح .