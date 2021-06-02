استطاع علماء تمديد عمر فئران التجارب بنسبة 23٪ من خلال بروتين خاص، الأمر الذي يمهد الطريق أمام البشر للاحتفال بعيد الميلاد الـ 120، بحسب معدي دراسة جديدة.

وأكد العلماء الإسرائيليون أن إمداد بروتين SIRT6 يتحكم في معدل الشيخوخة الصحية، ولكنه ينخفض ​​عادة في النظام مع تقدم العمر – لدى 250 فأرا، وحققوا بعض النتائج المذهلة.

Israeli scientists extend mice's lives by 23 percent, humans could be next https://t.co/GImOXgbRIz pic.twitter.com/C0kuNXQ1Jl — New York Post (@nypost) June 1, 2021

وأوضحت ورقة بحثية تمت مراجعتها مؤخرا في مجلة Nature Communications، أن متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص الذين خضعوا للاختبار لم يرتفع بنسبة 23٪ فحسب، بل كانوا أيضا أكثر شبابا وأقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالفئران العادية.

وأشار البروفيسور حاييم كوهين، من جامعة “بار إيلان”، الذي قاد البحث، لصحيفة Times of Israel:”التغييرات التي رأيناها في الفئران قد تكون قابلة للترجمة إلى البشر، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك مثيرا”.