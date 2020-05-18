قامت قوات الأمن المصرية مساء يوم أمس الأحد بفض مائدة إفطار جماعية أقامها نائبا بالبرلمان المصري يدعى ” محمد سليم ” ل 25 نائبا برلمانيا آخرين .

والتي تم إعدادها في وسط العاصمة القاهرة .. وجاء من بين الحضور رئيس لجنة الصحة بالبرلمان .

وتدخلت الشرطة لفض هذه المائدة وطالبت الحضور بالمغادرة بسبب مخالفتهم للإجراءات الإحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضح النائب محمد سليم في تصريحات صحفية له أنه أقام هذا الإفطار جراء عدم لحاق بعض النواب الإفطار في منازلهم بعد مشاركتهم في جلسة بالبرلمان تأخر وقتها إلى قرب أذان المغرب .