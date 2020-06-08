تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء ضابط أمريكي بالضرب على رجل أسود من أصول إفريقية في ولاية فرجينيا .

بنفس الطريقة التي تم بها الاعتداء على ” جورج فلويد ” المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية والتي أودت بحياته .

ويظهر في مقطع الفيديو قيام الضابط بصعق واعتقال الرجل الأسود ووضع قدمه على رقبته بينما يستغيث الأخير ويصرخ خوفا من الموت قائلا : ” أنقذوني .. لا أستطيع التنفس ” .

ونشر رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده ووصف أعمال الضابط بأنها إجرامية .

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مظاهرات واحتجاجات عنيفة مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن .