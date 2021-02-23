أدلى الكاتب الصحفي والإعلامي ” عماد الدين أديب ” بتصريحات له في مداخلة عبر اسكايب لبرنامج ” مساء dmc ” عن الحادث الذي تعرض له شقيقه الإعلامي ” عمرو أديب ” مؤخرا .

فتحدث عماد أديب عن اللحظات الصعبة التي مر بها بعد علمه بالحادث خاصة لبعده الجغرافي عن مصر وتواجده في دبي وما رآه من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة عمرو أديب بعد الحادث والتي كانت تشير إلى أن شقيقه لم يخرج حيا منها .

فقال : ” عشنا ساعات كانت صعبة جدًا وصورة السيارة كإن ضربها صاروخ أرض أرض .. كانت النظرة الأولى تقول إنه يستحيل حد يطلع من العربية دي سليم لكن ستر ربنا سبحانه وتعالى ودعا الوالدين وسبب تقني وهو الإيرباج وكان حاطط حزام الأمان فحمته من كارثة محققة ” .

وتابع عماد أديب : ” المشكلة التانية إن الاصطدام بتاعه كان هيكون مع سيارة تحمل أنابيب بوتجاز .. الحمد لله كان فيه 4 شباب موجودين شافوا الحادث وساعدوه ونقلوه على المستشفى .. عمل عدة اختبارات بالأشعة والأشعة المقطعية للتأكد إن مفيش نزيف داخلي ” .

وأشار إلى أن ما يعاني منه عمرو أديب حاليا هي رضوض وكدمات نتيجة اصطدامه بالإيرباج وإنه بحاجة إلى الراحة ويتوقع أن يعود إلى الظهور من جديد في برنامجه الحكاية في نهاية الإسبوع .