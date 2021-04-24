علق الإعلامي ” عمرو أديب ” على تطورات أزمته مع الفنان ” محمد رمضان ” في تصريحات له خلال حلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه الحكاية .

فكشف عمرو أديب عن أن محاميه ” طارق جميل سعيد ” قد تقدم ب 4 بلاغات إلى النائب العام ضد محمد رمضان لتعدي الأخير على شخصه على حد قوله .

وتابع : ” على فكرة أنا مش من الشخصيات اللي بترفع قضايا على حد ولكن أنا حسيت إنه هناك تعدي وغطرسة وأن هناك ضرورة إن الواحد ياخد حقه بالقانون وأنا عايز حقي بالقانون ” .

وأكد عمرو أديب على أنه سيمتثل لأحكام القضاء مضيفا : ” أنا مش بلطجي ومباخدش حقي بإيدي ولا باخد حقي بالشتيمة والتهزيق .. أنا باخد حقي بالقانون في دولة القانون ” .

وأعاد أديب ما كان قد صرح به منذ فترة مؤكدا على إنه في حال حصوله على أية تعويضات من هذه القضية سوف يتبرع بها لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال كما سيتبرع من ماله الخاص أيضا .

وأضاف : ” أنا مش عايز منه فلوس هو الفلوس عنده كتير يرميها في البسين في الحمام .. أنا مقدم بلاغاتي وعايز أخد حقي زي أي مواطن عادي في مصر لا أنا ولا محمد رمضان قدام القانون حد فينا له ميزة لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير ” .