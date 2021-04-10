علق الإعلامي ” عمرو أديب ” خلال حلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه الحكاية على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان ” محمد رمضان ” مؤخرا وهو يلقي بدولارات في مياه حمام السباحة كردا منه على الحكم الذي صدر ضده بدفع تعويض تبلغ قيمته 6 مليون جنيه للطيار ” أشرف أبو اليسر ” .

وانتقد عمرو أديب ظهور محمد رمضان في الفيديو واصفا ما قام به بالمستفز وأنه أصبح عدو نفسه .. فقال : ” فيديو مستفز جدا لشعب مصر قاعد في البسين وبيرمي دولاارات في الماية والدولاارت حقيقية أو غير حقيقية مش ده موضوعنا .. شئ مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة عشان تجيب رزقها ” .

وتابع : ” هو بيقولنا إيه إن الفلوس دي عالجزمة متهموش إنه النعمة دي متفرقش معاه .. الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه .. الراجل ده بصراحة بقى عدو نفسه متفهمشي دماغه بقى فيها إيه وبيفكر إزاي .. اشرحلي إيه الفكرة .. يا نمبر وان إنت مش ملاحظ إنك بقالك سنة بتعمل مصايب ” .

وأضاف عمرو أديب : ” الناس اللي انت استفزتها دي بتبلعلك أي حاجة كل ما يحصل حاجة يقولك لا ميقصدش إنما الموضوع المرة دي الناس مش مستحملاه .. انت ربنا باركلك وبقى عندك فلوس ومش إنت لوحدك اللي عندك فلوس فيه ناس كتير عندها فلوس وأدك 100 مرة ومبيعملوش كده ” .

واستكمل : ” ده بطر يا ابني واللي ادهالك قادر يسحبها منك في ثانية قبضة واحدة فجأة كل ده يضيع .. ليه استفزاز الناس وتكره الناس فيك ده بدل ما تقول احنا غلطنا .. الناس اللي أنت استفزتهم دول هما اللي عملوك وأنت جزء كبير منك صناعة سوشيال ميديا .. إيه المانع أنك تعتذر للناس وتقولهم مقصدش ” .

واختتم أديب حديثه موجها رسالة إلى محمد رمضان : ” يا ابني أهدى وأرجع لعقلك وبلاش غرور ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني .. الطريقة دي غلط اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون .. لسه قدامك وقت ترجع تاني في كلامك ترجع محمد رمضان بتاع الناس والشعب والغلابة إنما لو ناوي تكمل كده أبشر ” .