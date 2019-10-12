عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح بعد جلسة التصوير مع العارضة البرازيلية : ” حضن محترم .. فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي “

علق الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال حلقة برنامجه الحكاية يوم أمس الجمعة والمذاع على قناة ” mbc مصر ” على الصور التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي للاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” .

حيث خضع محمد صلاح لجلسة تصوير لمجلة ” GQ ” مع عارضة الأزياء البرازيلية ” أليساندرا أمبروسيو ” والتي تعرض لبعض الانتقادات بسبب تلك الصور حيث ظهر محمد صلاح في إحدى الصور وأليساندرا تحتضنه والتي اعتبرها البعض غير لائقة وبدأوا في مقارنته باللاعب المصري ” محمد أبو تريكة ” .

ودافع عمرو أديب عن محمد صلاح واصفا الهجوم الذي يتعرض له بسبب تلك الصور بإنه شئ مبالغ فيه وأن محمد صلاح يعيش في مجتمع آخر ومع أناس مختلفين عادات وتقاليد مختلفة ويعتبر شخصية عالمية .

فقال : ” فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي .. موديل ست عندها 38 سنة ..صلاح عايش في مجتمع آخر وفي حتة تانية .. ناس تقولك دي كانت حاضناه ده موضوع يحله هو وأم مكة ملناش فيه إنما بالنسبة له ده راجل عالمي .. فمتجيش تقف على إنها حاضناه .. وبعدين الست دي حضنت 4 غيره ولم تكن أحضانا جيدة يعني بل ده أكثر الأحضان احتراما ” .

وأضاف عمرو أديب : ” طبعا الناس تقول مكنش العشم يا فخر العرب ويدخلونا في موضوع حساس إن إحنا نقارن بينه وبين أبو تريكة .. مع احترامي لأبو تريكة وإنه لاعب عظيم وكل حاجة .. إنما صلاح ده راجل عالمي عايش في منظومة أخرى متحاسبوش الراجل أوي كده ومتزنقوش عليه ” .

كما أشار إلى إنه لاحظ إنه في الفترة الأخيرة يتعرض محمد صلاح إلى موجة من الهجوم والانتقادات التي ترغب في تشويهه والقضاء عليه .

وتابع : ” الواد عنده 27 سنة وقدامه الدنيا والفلوس والعز والغنى وأوروبا يعني امتحان مش سهل .. ده كويس أوي إن الولد ماسك نفسه ومنتبه لشغله ومنتبه للكورة .. والله العظيم كويس إنه لسه عاقل بشويش يعني متكرهوش الراجل في البلد متخلهوش يحس إنكم قالبين عليه ده راجل عالمي ” .

واختتم عمرو أديب كلامه قائلا : ” دا بيتحط على أغلفة مجلات وإنه من أكثر الشخصيات المؤثرة وكفاية اللي حصل من شهر ومحدش عمل حاجة ولا اتكلم وكان مستني بلده تقف جنبه والصوت بتاعها موصلش .. وأما كنت بسافر برا ويعرفوا إني من بلد صلاح سواقين التاكسي مكنوش بياخدوا مني فلوس وروحوا شوفوا الاستاد وهما بيغنوله .. كويس والله إن محمد صلاح دا لسه عاقل دا أي عيل بيجيب جون ولا اتنين هنا متعرفش تكلمه ” .