كشف الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال تقديمه لحلقة برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس الأحد عن استعداده لدفع 20 ألف جنيه كمكافأة لمن يجد كأس إفريقيا الذي تم الإعلان عن اختفاؤه مؤخرا من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم .

فقال عمرو أديب : ” بعلن النهاردة إنى مستعد أدفع 20 ألف جنيه مكافأة لأى حد يدل على الكأس فين .. واللى هيقولى الكاس فين أو نقدر نجيبه إزاى لن أطارده جنائيا ومستعد أدفع أكتر من كده ” .

وتابع : ” الكاس دا بيتعمل بألفين جنيه إنما التذكار ودا اللى رفعه مدرب ولاعيبة مصر وجاب النصر لمصر والنس اتبسطت .. المعنى التاريخى بتاعه والرمز الأثري بتاعه ” .

وكان إتحاد كرة القدم المصري قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيق بشأن اختفاء عدد من الكئوس والميداليات من داخل مقر الاتحاد .