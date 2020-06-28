نشر الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن عدم الاستمرار بالعمل في شبكة تليفزيون النهار وإنهاء تعاقده مع القناة .

فكتب في منشوره قائلا : ” أعلن انتهاء علاقتي بقناة النهار .. وقد أبلغت محاميّ الأستاذ طارق جميل سعيد بإبلاغ إدارة القناة اعتذاري عن عدم الاستمرار في العمل كرئيس للشبكة أو كمقدم برامج بها ” .

يذكر أن عمرو الليثي بدأ العمل في شبكة تليفزيون النهار منذ أغسطس من عام 2018 وتولى منصب رئيس الشبكة بالإضافة إلى تقديمه لبرنامج ” واحد من الناس ” .