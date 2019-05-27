عمر آل عوضة .. من مقدم اسكتشات إلى متحدث تحفيزي

عمر آل عوضة شاب سعودي يبلغ من العمر 21 عاما .. وعلى الرغم من صغر سنه إلا إنه اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة ومتابعين له من جميع انحاء الوطن العربي .

كانت بداياته عام 2013 من خلال عدة مواقع على شبكة الإنترنت أبرزها ” يوتيوب ” و ” إنستجرام ” و ” أسك ” بعمل إسكتشات وتقليد الفنانين حتى حدثت له نقطة التحول التي غيرت من مسار اهتماماته وما يقدمه كما أوضح في أكثر من مقطع له وحديث عن توبته وكيف تغيرت حياته بعد التوبة .

حيث اشتهر بعد ذلك بكتاباته وبمقاطع الفيديو التي يقوم بإنزالها على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي متحدثا فيها عن الأمور الدينية والإجتماعية وتنمية الذات .

كما أصدر عمر عدد من المؤلفات أشهرها كتاب ” فاطمئن ” الذي حقق مبيعات عالية وآخر أعماله كتاب ” مدينة الأقوياء ” الذي يتحدث فيه عن طرق التحلي بالصبر والمثابرة وكيفية التغلب على الفشل وتحقيق الأحلام