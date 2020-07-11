كشف لاعب النادي الأهلي المصري ” عمرو السولية ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن تعرض إبنته الصغيرة ذو ال 3 سنوات للتحرش اللفظي من جانب بعض المتابعين له .

وذلك بعد أن قام بنشر صورا له برفقة الطفلة التي تدعى ” ليلى ” .. ليفاجئ بعدد من التعليقات المسيئة والغير لائقة لها .

وكتب عمرو السولية في تعليقه على ذلك قائلا : ” ليلى بنتي عندها 3 سنتين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر ) الكلام ده بيتقال على طفلة ايه اللي يخلي ( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير إنه فعلا خنزير .. إيه المرض ده ” .

وتابع : ” دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم .. اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل ” .

وأضاف السولية مؤكدا عن تقديمه لبلاغات ضد هؤلاء المتحرشين قائلا : ” قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا ” .