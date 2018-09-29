غاب التلميذ عن المدرسة دون عذر.. فاكتشفت الشرطة حقلاً للمخدرات داخل منزله!

قاد غياب تلميذ عن مدرسته الابتدائية دون عذر الشرطة إلى الكشف بالصدفة عن مزرعة صغيرة للماريجوانا في مدينة فرامرسباخ البافارية داخل منزل والديه، حيث كان المكان يعبق برائحة النبتة المخدرة.

وفي التقاصيل بحسب ما اشار موقع قناة “DW” الالمانية ان دورية من الشرطة الألمانية توجهت إلى منزل إحدى العائلات في فرامرسباخ بولاية بافاريا الألمانية الأربعاء الماضي بسبب تغيب طفلها عن المدرسة دون عذر بعد أن فشلت المدرسة في الاتصال بالعائلة تليفونياً لمعرفة الأسباب.

ووجد رجال الشرطة الطفل البالغ تسعة أعوام يلعب ببراءة أمام باب المنزل الموصد، كما قالت مجلة “شتيرن” الألمانية.

وقالت مديرية الشرطة في فروتسبورغ الألمانية إن رجال الشرطة أرادوا سؤال الطفل عن ذويه وسبب تغيبه عن المدرسة، لكنهم تفاجأوا برائحة الماريجوانا القوية المنبعثة من المنزل، بحسب المجلة الألمانية

واكتشفوا في الجزء الخلفي من المنزل نبتتان طويلتان من الماريجوانا. وحين عاد والدا الطفل بعد وقت قصير بسيارتهما من التسوق، قامت الشرطة بإخضاع والد الطفل (51 عاماً) لفحص الكشف عن المخدرات الذي أكد قيادته السيارة تحت تأثير أنواع مختلفة من المخدرات، كما قالت الشرطة.

وقالت “شتيرن” إن الشرطة عثرت في داخل المنزل أيضاً على لوحين آخرين للماريجوانيا وفيها 31 نبتة بمختلف الأحجام وعلى كمية صغيرة من نوع آخر من المخدرات. ووجهت الشرطة دعوى جنائية ضد الرجل وزوجته البالغة من العمر 45 عاماً.