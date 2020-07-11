هاجمت المذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد صدور قرار رئاسي بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

هجوم عويس لاردوغان جاء ردا على تغريدة له بحسابه العربي قال فيها: “إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى”.

وقالت عويس في تغريدتها: “عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها”.

وتابعت غادة عويس: “من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى”، واضافت: “الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس”.

١-عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها.

٢-من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى.

٣-الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس. https://t.co/Lk50pnAglg — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 10, 2020

وبررت غادة عويس في تغريدة اخرى موقفها من الحليف القطري بالقول: “بوصلتي هي الموقف من فلسطين. من يؤمن بالقضية الفلسطينية يؤمن بالعدالة. من يظلم الفلسطينيين يظلم الإنسان أينما كان.”.

بوصلتي هي الموقف من فلسطين.

من يؤمن بالقضية الفلسطينية يؤمن بالعدالة. من يظلم الفلسطينيين يظلم الإنسان أينما كان. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 10, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أن أول صلاة جمعة في آيا صوفيا ستقام في 24 يوليو، وقال إن الزوار من مختلف المعتقدات الدينية سيظل بإمكانهم الدخول إلى المكان.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة “سنؤدي سويا صلاة الجمعة في آيا صوفيا في 24 يوليو ونعيد فتحها للعبادة”، مضيفا ان هذه الكنيسة السابقة التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول ستبقى مفتوحة “للجميع، أتراكا وأجانب، مسلمين وغير مسلمين”.

وأصدرت المحكمة العليا التركية حكما يمهد الطريق لتحويل متحف “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول إلى مسجد، قبل أن يوقع أردوغان مرسوما رئاسيا بذلك يوم الجمعة.