هاجمت المذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد صدور قرار رئاسي بشأن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.
هجوم عويس لاردوغان جاء ردا على تغريدة له بحسابه العربي قال فيها: “إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى”.
وقالت عويس في تغريدتها: “عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها”.
وتابعت غادة عويس: “من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى”، واضافت: “الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس”.
وبررت غادة عويس في تغريدة اخرى موقفها من الحليف القطري بالقول: “بوصلتي هي الموقف من فلسطين. من يؤمن بالقضية الفلسطينية يؤمن بالعدالة. من يظلم الفلسطينيين يظلم الإنسان أينما كان.”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أن أول صلاة جمعة في آيا صوفيا ستقام في 24 يوليو، وقال إن الزوار من مختلف المعتقدات الدينية سيظل بإمكانهم الدخول إلى المكان.
وقال إردوغان في كلمة متلفزة “سنؤدي سويا صلاة الجمعة في آيا صوفيا في 24 يوليو ونعيد فتحها للعبادة”، مضيفا ان هذه الكنيسة السابقة التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول ستبقى مفتوحة “للجميع، أتراكا وأجانب، مسلمين وغير مسلمين”.
وأصدرت المحكمة العليا التركية حكما يمهد الطريق لتحويل متحف “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول إلى مسجد، قبل أن يوقع أردوغان مرسوما رئاسيا بذلك يوم الجمعة.