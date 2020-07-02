كشفت وكالة الأناضول التركية أن غدا الجمعة سوف تعقد أولى جلسات محاكمة 20 متهما غيابيا في قضية مقتل الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” في القصر العدلي في منطقة تشاجليان في إسطنبول .

وأعدت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي .

وتحتوي اللائحة على إسم خاشقجي بصفة ” المقتول ” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة ” المشتكي ” مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني .

وذلك بتهمة التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي فضلا عن الحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ 18 الآخرين بالتهمة نفسها .

وأكدت النيابة أنه تم خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للمتهمين في مقتل خاشقجي وجميع تحركاتهم داخل الأراضي التركية .

يذكر أنه في الثاني من أكتوبر 2018 قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول .

وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا في أواخر شهر مايو الماضيعن العفو عن قتلة والدهم .. فيما أصرت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي التركية على أنه لا أحد يملك حق العفو عن قتلته .