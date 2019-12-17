غرق منزل فجر السعيد .. وأصالة اول المتهمين

نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها كشفت من خلالها عن تعرض منزلها للغرق بعد عودتها إلى وطنها بعد رحلة علاج طويلة في العاصمة الفرنسية باريس بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة بالكويت .

فكتبت فجر السعيد في تغريدتها مشيرة إلى أن ما تعرضت له بسبب الحسد قائلة : ” العين تحوس حواليني تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين .. أعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني .. الحمدلله شكلها حاربتني ” .

وتابعت : ” بيتي غرق بالمطر اليوم .. منو حسد الشامية العامرة ” .

وهو ما جعل الكثير من المتابعين يفسرون أنها تقصد بهذا التعبير الفنانة السورية ” أصالة ” .