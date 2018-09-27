فاجعة بجدة.. طفل قضى غرقاً في مسبح بمدرسة

فجعت المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية في جدة، صباح الأربعاء، بحادث مأساوي بعد أن توفي الطالب محمد سامي الحربي أثناء حصة السباحة.

وأفادت الإدارة العامة للتعليم في جدة بأن الطالب غرق في مسبح المدرسة.

من جهتها، تقدمت الإدارة العامة للتعليم بجدة، بالتعازي لوالد ووالدة وأسرة الطالب محمد سامي الحربي.

تتقدم الإدارة العامة للتعليم بجدة بأحر التعازي والمواساة لوالد ووالدة وكافة أسرة الطالب محمد سامي الحربي من المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاربعاء نتيجة غرقه في مسبح المدرسة سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولوالديه وذويه الصبر والسلوان . pic.twitter.com/WRKVTh1oRA — إدارة تعليم جدة (@JeddahEducation) September 26, 2018

وكتبت على حسابها على تويتر: “تتقدم الإدارة العامة للتعليم بجدة بأحر التعازي والمواساة لوالد ووالدة وكافة أسرة الطالب محمد سامي الحربي من المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء نتيجة غرقه في مسبح المدرسة، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولوالديه وذويه الصبر والسلوان”.