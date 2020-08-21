مصاب جلل اصاب أسرة اماراتية بوفاة خمسة من افرادها بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال ايام قليلة.

وقد قال الدكتور محمد العولقي، في لقاء مع موقع “برق الامارات”، ان ما حدث كابوس لا يستطيعون تقبله وما زالوا لا يصدقون ما حدث ثم روى تفاصيل الواقعة بالقول “الحادثة بدأت عندما اراد الاب ان يمشي ابناءه والسيارة كانت واقفة فترة طويلة فراح للمغسل حيث تعامل مع العمال الموجودين مع انه كان ملتزم جدا بالاجراءات الاحترازية ولكن اذا اراد الله امرا تغيرت قوانين الطبيعة”.

واضاف “ثم جاء الاب الى منزله واخذ الاولاد وردهم للبيت ورجوعه للبيت كان اخر طلعه له حيث انتقل اليه الفيروس وذهب الى المستشفى وجلست زوجته تطببه فبعد ثلاثة ايام انتقل الفيروس الى الزوجة ثم الى ابنتها ثم لاثنين من الاحفاد”.

ودعا الدكتور العولقي الناس الى عدم الاستخفاف بالفيروس قائلا “لا بد ان نحافظ على انفسنا ولا بد ان نحافظ على اولادنا”.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أعلنت إجراءها 72,283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي ما أسهم في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,802 حالة.