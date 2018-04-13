فاجعة حادث الدلم.. شاب يروي مقتل 9 من أسرته أمام مغسلة الموتى

عاشت ثلاث عوائل في محافظة #الدلم بمنطقة #الرياض، في #السعودية يوماً حزيناً، ومأساة مؤلمة، وهي تودع تسعة من أفرادها بينهم أطفال ونساء وشاب، لقوا مصرعهم في حادث مروع بطريق العين، نتج عن تصادم سيارتهم بسيارة أخرى أثناء خروجهم للنزهة.

ابن عمهم محمد موسى طباسي في حديثه “للعربية.نت” يروي قصة #الحادث الأليم والفاجع، ويحبس دموعه أثناء حديثه وهو أمام مغسلة الأموات، وقد بدا متأثراً بمصابهم: “اتصل عبدالله الذي لم يمضِ على زواجه سنة ليخبر أهله أنه قادم من الرياض لزيارتهم وبشوق الأطفال لخالهم قاموا بالاستعداد لقدومه، وعند وصوله طلب منهم التجهيز للذهاب لنزهه برية، برفقة أخواته وأطفالهن.

وباتجاه الطريق شاهد من كانوا ينتظرونه ليخفف من سرعته “حسب تقرير المرور”، ليقوم بالدوران والدخول لهم ليتفاجأ بسيارة مسرعة ترتطم به من جهته لتتسبب الصدمة بقلب السيارة وتناثر الأطفال من كل الجهات”.

يتوقف محمد ليأخذ أنفاسه ويضيف: “الأطفال صاروا أشلاء جراء الحادث الأليم وتقطعت أجسادهم، حتى تكاد لا يعرف أي جزء لمن منهم، واضطرت فرق الدفاع المدني لتفكيك السيارة لاستخراجهم.

الآباء الثلاثة في حالة صدمة وكان عصام (أحد آباء الأطفال) يملك من الصبر والإيمان الكبير في فقدانه لعائلته إلا أنه ذهب للمستشفى، وأصر على رؤية طفله الذي أحضروه في صندوق نتيجة تقطع جسده ليصاب بالصدمة، إحدى النساء لم نستطع التعرف عليها نتيجة تأثرها بالحادث، وبقيت أم أحد الأطفال كل ما بها واقف إلا نفسها المتقطع، وهي تحت رحمة الله بمستشفى الملك خالد بالخرج”.

وقبل أن يستأذننا محمد للصلاة على ذويه في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في الدلم دخل في نوبة بكاء واعتذر عن إكمال حديثه.

يذكر أن الحادث الأليم راح ضحيته سائق السيارة عبدالله سعيد طباسي و أختيه الاثنتين والأطفال إبراهيم عبدالعزيز طباسي، محمد عصام طباسي، وليليان عصام طباسي، وفاطمة حسين المزعنن، وولاء حسين المزعنن، وريماس حسين المزعنن.