اثارت الفاشينيستا الإيطالية ​كيارا فيراني​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مستلقية بالملابس الداخلية وترفع ساقيها، والى جانبها طفلها.

وقد نالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، تخطى عددهم الـ نصف مليون.

وكانت نشرت كيارا فيراني مؤخرا صورة لها ظهرت فيها وهي تُدير مؤخرتها، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت كيارا في الصورة قميصاً باللون الأزرق و بنطالاً ضيقاً باللون الكحلي أظهر مفاتنها بشكل لافت.





