فاشينيستا شهيرة تكشف عن قرارها بالتخلي عن الحجاب

كشفت الفاشينيستا الكويتية ” آسيا ” عن قرارها بتخليها عن الجاب ” التوربون ” الذي ظهرت به طوال سنوات عملها في الموضة .

حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي بشعرها بدون غطاء للرأس .

وأشارت في مقطع فيديو لها إلى أن ما دفعها إلى القيام بذلك هو شعورها بالإزدواجية في حياتها وتغير قناعاتها بشأن مظهرها وهو سبب شعورها بالقلق النفسي والحزن بعد أن ظلت لفترة تعتقد أن سبب شعورها بذلك هو ضغوط عملها والشهرة والتواصل المستمر عبر سنوات حياتها مع الانترنت .

ولهذا السبب قررت اتخاذ القرار بشأن خلع الحجاب وقالت : ” أنا لا أتخلى عن ذلك بل أسعى لبناء عالم جديد خاص بي .. وأدرك أن كثيرا من متابعيني سيتخلون عني بسبب ذلك .. وأنا لن ألومهم في حال قرروا هذا وأتمنى لهم التوفيق ” .

وأضافت إنها كافحت طويلا لإيصال وجهة نظر المرأة المسلمة في عالم الموضة وهو ما حققته بالفعل مع زميلات لها حيث تم الاعتراف بهن في العالم والاعتراف بالموضة المحتشمة .

وأشارت إلى إنها ارتدت التوربون وهي في عمر التاسعة عشر مؤكدة قناعتها به آنذاك .. لكنها الآن وهي على أبواب الثلاثين تغيرت أمور كثيرة بداخلها ونضجت أكثر في حياتها .

وعملت الفاشنيستا آسيا عاكف لسنوات طويلة في عالم تصميم الأزياء للمحجبات ونالت شهرة عالمية وهي مالكة ومؤسسة العلامة التجارية ” ديزيرت بيبي ” لمنتجات الرضع والأطفال .