كشفت الفاشينيستا السعودية ” روزانا اليامي ” في مقطع منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن قرارها بالتبرع بجميع أعضائها بعد وفاتها من خلال المركز السعودي لزراعة الأعضاء .

وتضمن المنشور فيديو ظهرت به بطاقة التبرع بالأعضاء التي قامت روزانا اليامي بتسجيلها على الموقع الخاص بالمركز .

وكتبت روزانا في تعليقها على الفيديو : ” علمني بابا حبيبي إن في العطاء متعة أكبر بكثير من متعة الأخذ .. وكل ما مرت الأيام وكبرت اكتشفت جانب جديد فيها .. فكرت كيف عطائي ما يتوقف لو وقف قلبي وتركت الحياه اللي احبها ولقيت المركز السعودي لزراعة الأعصاء ” .

وتابعت : ” ما ترددت لحظة إني أهدي جميع أعضاء جسمي علشان تكون حياة ثانية لشخص تاني ويمتد عطائي في الأرض .. اللهم اجعلها في ميزان حسنات الرجل الوحيد الذي أحببت .. والدي ومعلمي عبد الباقي اليامي .. الله يرحمك حبيبي ” .



