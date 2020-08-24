أجرت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية ” غدير سلطان ” مقابلة تليفزيونية لبرنامج ” ع السيف ” المذاع على قناة ” atv ” وذلك في الظهور الأول لها بعدمرور عدة أشهر على إعلات توبتها واعتزالها السوشيال ميديا .

حيث أكدت على أن غيابها لم يكن بسبب إجرائها لعملية تجميلية في أنفها وفقا لما ردده البعض بل لوضع ديني على حد قولها .

فقالت : ” كنت في وضع ديني .. حلو لما يصير موقف الواحد يلجأ حق ربه يعتبر في وضع ديني .. ولو سويت تجميل هطلع ” .

وتابعت : ” الكثيرين يلجأون لعمليات التجميل .. لو سويت عملية تجميل هطلع وأنا مسوية العملية وأقولهم ليش مو أقول أنا مو مسوية راح أقول وأنا من الناس اللي كل شي أسويه أقوله ما راح استحي أو أخاف .. بس عادي ما أثر فيني الشي هذا ” .

يذكر أن غدير سلطان كانت قد أعلنت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات منذ عدة شهور أنها لن تظهر بـوجهها مجددا عبر أيا من حساباتها على مواقع التواصل .

وأشارت إلى أن السبب وراء هذا القرار هو لما يشهده العالم حاليا من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها مؤكدة أن هذا الزمن هو زمن الصحوة .