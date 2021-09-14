كشفت الفاشينيستا وعرضة الأزياء السعودية ” عبير سندر ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن نجاتها هي وزوجها مدرب فنون القتال البريطاني ” ليام أونيل ” وطفلهما الذي يبلغ ستة أشهر ” آيدن إلياس ” من الموت بأعجوبة .

وذلك بعد أن تعطل مصعد منزلهم بهم بسبب إنقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ مما أدى إلى سقوط المصعد وهم بداخله .

وروت عبير سندر تفاصيل ما حدث قائلة : ” خليني احكيكم إيش صار قبل شوية .. رجعنا البيت أنا وليام من الايفنت دا الجميل وطبعا نحنا ساكنين فالدور ال ٢٧ و الاصنصيرات في عمارتنا صارلها إسبوع مو شغالة كويس ” .

وتابعت : ” المهم طلعنا الاصنصير وفجأة وقف بينا فالدور ال ٢١ وانطفت كل الأنوار وحسينا طيحة الاصنصير كانو حيصدم بالارض .. طبعا انا انشلّيت وقعدت افكر ف ولدي إنو كيف حيكبر من دون أم وأب لاني حسبتنا حنموت .. وصرنا ندق جرس الإنذار ومحد جانا ” .

وأضافت عبير سندر : ” بس الحمد لله ليام بقوة قدر يفتح باب الاصنصير ونحنا معلقين بين الأدوار نطينا لبره .. طبعا احتجت يمكن ربع ساعة عشان اقدر امشي بعدها وطلعنا بيتنا بالدرج .. الحمد لله على سلامتنا .. والحمد لله إننا ناقلين من الشقة دا الإسبوع ” .