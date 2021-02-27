أقدمت فتاة مصرية على إلقاء خطيبها من نافذة بالطابق الثاني في منزلها بمساعدة أفراد أسرتها بسبب خلاف بينهم وبينه على قائمة المنقولات الخاصة بالزواج .

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة موظف بكسور مضاعفة نتيجة سقوطه من نافذة الطابق الثاني واتهامه خطيبته وأفراد أسرتها بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في سقوطه من النافذة .

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن سبب الخلاف هو رفض المجني عليه التوقيع على قائمة المنقولات الخاصة بالزواج بسبب ارتفاع قيمتها مما مما أثار غضب الفتاة وأهلها منه وقاموا بالاعتداء عليه .

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الأمر .