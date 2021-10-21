تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة فتاة تهدد بالانتحار كتبتها على جدران مرحاض داخل جامعة عين شمس .

حيث أشارت الفتاة في رسالتها إلى أنها طالبة بالفرقة الرابعة وأنها قد رسبت في إحدى المواد وهو الأمر الذي سيجعلها تعيد السنة الدراسية كاملة وهو ما جعلها ترى أنه شئ غير منصفا لها .

وأوضحت أنها تعاني من مرض نفسي يدعى ” ثنائي القطب ” .. وتعزم الإقدام على الانتحار في الأول من شهر نوفمبر المقبل .

فكتبت الطالبة في رسالتها : ” هنتحر يوم 1/11/2021 .. الدنيا ليست عادلة فمن غير المنصف أن أرسب سنة كاملة بسبب مادة واحدة .. فتفوقي في سنواتي الثلاث الأولى لم يشفع لي ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وهذه الرسالة مطالبين بضرورة إنقاذ هذه الطالبة ومنعها من الإقدام على الانتحار خاصة مع كشفها للمرض النفسي الذي تعاني منه .