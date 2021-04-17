تصدت فتاة مصرية بكل قوة وشجاعة لرجل تحرش في الشارع، وأوسعته ضربا، كما قالت في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”.

وقالت الفتاة “صافي ترك” إنها لقنت المتحرش بها درسا قاسيا، حيث إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

وأضافت: “تكلم عن جسمي بطريقة مش محترمة، لفيت له وقلت له بتقول إيه يا (…)، لقيته بيجري، جريت وراه وقعدت أصرخ وأقول حرامي”.

وتابعت: “الناس أول ما سمعوا كلمة حرامي، اتجمعوا عليه وضربوه، وأنا ضربته معاهم، وقعد يحلف، فلما سألوني سرق مني إيه، قلت لهم مسرقش لكن اتحرش بيّ، وده قلته في الآخر خالص، لأني لو قلت كده هيسيبوه وده اللي حصل فعلا”.