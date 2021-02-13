أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الفتاة التى لم تتزوج قبل وفاتها في منزلة الشهداء مستندة في ذلك الى عدد من الاحاديث النبوية.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال : “هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شهيدة؟”..خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: “نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”.

وتابع “وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله”.

وأضاف : ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: “وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ”، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهي بكر لم تتزوج.