أكدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد ان وصف المملكة بـ “السعودية العظمى” مستشهدة بما قاله الرئيس الامريكي جو بايدن حول دورها في تحديد اسعار النفط.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لما نقول #السعوديه_العظمى تقولون نبالغ تفضلوا هذا رئيس اكبر دوله في العالم شيقول”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ربط بين ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من دول “أوبك” وبالسعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن خفض أسعار الوقود “سيكون أمرا صعبا”. وقال: “هناك احتمال أن نكون قادرين على خفضه. يعتمد قليلا على المملكة العربية السعودية وبعض الأشياء الأخرى في المستقبل القريب”.