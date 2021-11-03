تعرضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد لموجة من الشتائم من مناصري ميليشيا “حزب الله” اللبنانية بسبب موقفها من ازمة تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقد قامت فجر السعيد بإعادة نشر بعض من هذه الشتائم عبر حسابها على تويتر وعلقت طالبة من حسن نصرالله تغيير اسم الحزب لانه لا يتماشى مع هذا الخطاب.

راقين جمهور السيد #حسن_نصرالله مابيعرفوا يتكلموا الا بالأعراض وبالكلام القذر والتهديد ..قلتولي اسمه #حزب_الله امممممممممممم والا #استغفرالله من فعايلهم واخلاقهم .. اذا هذولا مناصرينك سيد #حسن_نصرالله دخلك غير الأسم حرام شرعاً ان تربط اسم الله بجمهو هذي عقلياته واسلوب حواره pic.twitter.com/49hTjR1cjM — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 3, 2021

وقالت فجر السعيد: “راقين جمهور السيد #حسن_نصرالله مابيعرفوا يتكلموا الا بالأعراض وبالكلام القذر والتهديد ..قلتولي اسمه #حزب_الله امممممممممممم والا #استغفرالله من فعايلهم واخلاقهم

“.

وتابعت” اذا هذولا مناصرينك سيد #حسن_نصرالله دخلك غير الأسم حرام شرعاً ان تربط اسم الله بجمهو هذي عقلياته واسلوب حواره”